Vico Equense. Tragedia in uno stabilimento balneare, 30enne muore a seguito di un malore. Inutili i soccorsi

Tragedia in uno stabilimento balneare di Vico Equense. Un trentenne è stato colto da improvviso malore mentre si trovava in acqua. Alcuni bagnanti, resisi conto di quanto stava accadendo, gli hanno immediatamente prestato i primi soccorsi per cercare di rianimarlo. Sul posto è giunta anche l’ambulanza del 118 ma il personali sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Allo stabilimento sono arrivati anche i Carabinieri per accertare le dinamiche e sulla tragedia è stata aperta un’inchiesta. La vittima non è di Vico Equense ma al momento non si conosce con esattezza da dove provenisse.