Vico Equense. Tragedia a mare , 30enne muore a seguito di un malore. Inutili i soccorsi

Tragedia nel mare di Vico Equense. Un trentenne è stato colto da improvviso malore mentre si trovava in acqua nella spiaggia libera di Marina di Vico. Sul posto è giunta anche l’ambulanza del 118 – Scene di panico in spiaggia mentre la fidanzata chiedeva aiuto e il ragazzo non tornava a riva , una ambulanza ha dovuto soccorrere un altro uomo infartuato nel mentre, quella sopravvenuta da Sant’Agnello è intervenuta con la Capitaneria di Porto cercando di prendere il ragazzo, che si trovava in una grotta, il personali sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Sono arrivati anche i Carabinieri per accertare le dinamiche e sulla tragedia è stata aperta un’inchiesta. La vittima è originaria di Baronissi ( Salerno ).