Vico Equense. È partito questa domenica il calendario di appuntamenti organizzato dall’Arciconfraternita dell’Assunta e Monte dei Morti in collaborazione con la Parrocchia dei Santi Ciro e Giovanni, in vista della Festa dell’Assunzione di Maria Vergine al Cielo (patrona di questa Arciconfraternita).

Si aggiunge al ricco parterre di festeggiamenti civili, per il quarto anno consecutivo, un grandioso “Concerto all’Alba”, la musica classica, colonne sonore e raffinate canzoni italiane saranno come “colonne sonore” per il sorgere del sole, organizzato dall’Arciconfraternita e dalla Parrocchia nella graziosa piazzetta sul mare dell’antica Cattedrale della SS. Annunziata, giovedì 15 agosto 2019 alle ore 05.30. Con la direzione artistica del Maestro Luigi Di Guida, si esibiranno al pianoforte proprio il direttore artistico, alla voce la Maestra Cecilia Manganaro, al flauto traverso Catello Coppola, al violino la Maestra Anna Velichko e al violoncello la Maestra Dora Szabo. Intitolato “ATMOSFERE” perché attraverso la musica si vuole accompagnare il passaggio dalla notte al giorno, creando magia ed estasi! Siete tutti invitati!

“Anche quest’anno – ci racconta don Gianlugi Persico, vice Parroco di San Ciro – ci ritroviamo nel bel mezzo dell’estate a celebrare l’Assunzione di Maria Vergine al Cielo, Pasqua di Maria nel giorno in cui guardiamo a ciò che sarà per noi, la nostra speranza, l’essere anima e corpo nel regno del Paradiso. E come ogni anno la nostra Arciconfraternita ci aiuta a vivere in modo particolare questi giorni, non solo nel triduo, ma anche poi nel giorno proprio della Festa, giorno di “Ferragosto”, inizieremo e sveglieremo l’Aurora alle 5.30 con il Concerto all’Alba che dà gioia all’inizio di questa giornata, tra l’altro scandita dalle celebrazioni eucaristiche per poi ritrovarci insieme non solo con la Messa dell’Arcivescovo, ma anche poi con un momento di Festa, di condivisione. Quella sera durante la Celebrazione delle 19.30 i Ragazzi della nostra Parrocchia che partiranno per l’Albania riceveranno una particolare Benedizione dal nostro Vescovo Francesco”.

PROGRAMMA

DOMENICA 11 AGOSTO

ore 10,00: Celebrazione della Fratellanza

ore 20,30: Canto del rosario alla Vergine Assunta in lingua napoletana.

LUNEDÌ 12 E MARTEDÌ 13 AGOSTO

ore 19,00: Recita del rosario

orc 19,30: Celebrazione Eucaristica, al termine canto del Magnificat

MERCOLEDÌ 14 AGOSTO

ore 19,00: Recita del rosario alla Vergine Assunta in lingua napoletana

ore 19,30: Celebrazione Eucaristica, al termine canto del Magnificat

GIOVEDÌ 15 AGOSTO: SOLENNITÀ DELL’ASSUNZIONE DI MARIA

ore 7,30 e ore 11,30: Celebrazione Eucaristica

ore 10,00: Celebrazione Eucaristica della fratellanza

ore 17,00: “Cient ruc e cient ave maria”

ore 19,00: Chiesa SS. Annunziata – Antica Cattedrale, recita del Rosario e Celebrazione Eucaristica presieduta dal nostro Arcivescovo Mons. Francesco Alfano.

(dal 12 al 15 Agosto in San Ciro la messa vespertina non sarà celebrata)

FESTEGGIAMENTI ESTERNI

15 AGOSTO

ore 5,30: terrazza della Cattedrale – Concerto all’alba

ore 21,00: in Piazzale dei Tigli la Melonata e Granita con Musica della Tradizione Popolare

O Dio che volgendo lo sguardo all’umiltà della Vergine Maria, l’hai innalzata alla sublime dignità di madre del tuo unico Figlio fatto uomo e oggi l’hai coronata di gloria incomparabile, fa che, inseriti nel mistero della salvezza, anche noi possiamo per sua intercessione giungere fino a te nella gloria.