Vico Equense, progetto parcheggio a Sant’Andrea: la battaglia dell’opposizione. Se ne parlerà in Consiglio Comunale

Continua la battaglia dell’opposizione per quanto riguarda il parcheggio in zona Sant’Andrea a Vico Equense. L’opera, ricordiamo, era stata ufficialmente accantonata dal Comune un paio di settimane fa: “Un parcheggio pubblico atteso da decenni, approvato e finanziato (160.000 euro) all’ingresso di via L. Avellino -ha sbottato Cinque- Si sarebbe potuto realizzare in pochi mesi… ma non è più di interesse pubblico. Evidentemente quei “soldi stanziati in bilancio” servono ad altro. Si passa dal certo… al faraonico!”. Aveva commentato Maurizio Cinque.

Come rivela l’opposizione, è stato inserito nel prossimo CONSIGLIO COMUNALE, oggi alle ore 14, un ordine del giorno per dare indirizzo alla Giunta Comunale ed al Sindaco di ANNULLARE la REVOCA del PARCHEGGIO PUBBLICO DI S.ANDREA:

-è già FINANZIATO in bilancio 2019/2020, 160.000 EURO;

-è già PREVISTO del PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE;

-sono già stati fatti gli accordi con il privato/detentore per il suolo;

“NON CI SONO MOTIVAZIONI VALIDE e LOGICHE PER L’ANNULLAMENTO!!! …NON VORREMMO CHE I SOLDI DEL PARCHEGGIO SERVANO PER SISTEMARE LO SCEMPIO FATTO INTORNO LA SCUOLA…..!!!”.

Insomma, una vera e propria battaglia.