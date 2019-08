Vico Equense, parcheggio Sant’Andrea: la maggioranza abbandona il consiglio

Vico Equense, Penisola Sorrentina. La discussione sul progetto del parcheggio Sant’Andrea si fa sempre più spinosa. Riguardo al consiglio comunale di oggi, i consiglieri di maggioranza hanno lasciato l’aula, perché ritengono che la vicenda sia stata strumentalizzata. I consiglieri sostengono che la giunta di Andrea Buonocore, non ha affatto deliberato l’abolizione del parcheggio pubblico in località Sant’Andrea, ma c’è la volontà di seguire l’indirizzo espresso nel lontano 2009, che prevede 32 posti auto (di cui 18 coperti), oltre agli spazi che potrebbero emergere da un riordino della locale viabilità: secondo la maggioranza la deliberazione di giunta del 2015, revocata con il provvedimento di luglio, prevedeva solamente 16 posti macchina allo scoperto. La maggioranza ha deciso di non discutere sul punto “al fine di non intervenire in un momento delicato in cui una complessa ed articolata vicenda amministrativa sta volgendo al termine”. Alleghiamo l’intervento fatto all’assise.