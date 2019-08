Vico Equense su ospedale il prof Vanacaore “La Beneduce predica a vuoto”

Vico Equense / Sorrento . Riceviamo e pubblichiamo Ho letto gli articoli dell’on. Beneduce in merito all’ospedale di vico equense. In verità non sono d’ accordo su quanto sostenuto dall’on. Beneduce circa le eccellenze del’ospedale di vico equense ad eccezione di qualcuna. Ho saputo,dai giornali,che il Presidente della regione, giorni addietro,ha avuto un incontro con i sindaci della penisola per discutere degli ospedali della penisola e cosa grave non ha invitato l’on. Beneduce, consigliere regionale della zona, la quale doveva, per il ruolo da lei occupato in regione, lei presiedere la riunione.Di quanto innanzi sono stati poco sensibili anche i sindaci della penisola. Cosa ha fatto la Beneduce per la scorrettezza subita? Tra l’altro,sempre dai giornali,si apprende che ormai la chiusura degli ospedali è già cosa fatta e sono già state stanziate le somme necessarie per costruire l’ospedale a S.Agnello a meno che non trattasi di speculazioni elettorali. Se questi sono i fatti l’On. Beneduce è fuori e predica a vuoto. Prof. Vanacore Gennaro