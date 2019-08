Oggi siamo chiamati ad affrontare un’altra battaglia, quella contro la chiusura definitiva dell’Ospedale De Luca e Rossano in favore dell’Ospedale Unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana da costruirsi, a seguito di stanziamento di 65 milioni di Euro da parte della Regione Campania, nel comune di Sant’Agnello.

Le istituzioni locali con la delibera comunale di indirizzo n.53/2012 hanno acconsentito alla chiusura del nostro Ospedale richiedendo alle Autorità Regionali la garanzia della costituzione di un P.S.A. (Pronto Soccorso Attivo) ed il mantenimento e potenziamento del Poliambulatorio di Moiano.

Lo scorso 1° agosto con il passaggio finale in Conferenza delle Regioni, dopo una istruttoria durata 15 mesi è stato approvato il Piano di Edilizia Ospedaliera della Regione Campania CHE NON HA PREVISTO alcun finanziamento per Vico Equense, disattendendo, pertanto,le richieste avanzate dal Consiglio Comunale con la delibera n.53/2012 .

A dispetto delle necessità, e delle soluzioni paventate Vico Equense paga un nuovo ed ingiustificato tributo alla Regione Campania ed agli altri Comuni dalla Penisola Sorrentina.

Mentre i politici regionali e gli amministratori locali giocano a monopoli con i tagli alla sanità i cittadini di Vico Equense vengono, ancora una volta, ineluttabilmente e pericolosamente penalizzati.

Costruissero l’Ospedale Unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana a Sant‘Agnello senza chiudere il nostro DE LUCA e ROSSANO, che va invece valorizzato ed adeguato alle reali esigenze cittadine mediante l’istituzione di idoneo P.S.A. così come richiesto già nella delibera 53/2012 al fine di garantire le necessità assistenziali globali del territorio più esteso e più densamente abitato della penisola sorrentina.

Crediamo sia giunto il momento di dire BASTA, il coordinamento locale della Lega Salvini Premier vigilerà con la massima attenzione su tale nuova emergenza e, preso atto dell‘assenza di garanzie per il territorio alla luce del Piano di Edilizia Ospedaliera della Regione Campania chiede sin d’ora Consiglio comunale monotematico su tale problematica che:

1) Adotti tutte le iniziative idonee affinché l’Ospedale De Luca e Rossano venga potenziato, valorizzato e adeguato alle reali esigenze territoriali con l’istituzione del Pronto Soccorso Attivo in modo da soddisfare comunque le necessità assistenziali globali del territorio più esteso e più densamente popolato della penisola sorrentina, che ad oggi non vengono garantite;

2) Richieda formalmente al nuovo direttore Generale della AsL Napoli 3 Sud Ing. Gennaro Sosto e a tutti gli enti ed uffici preposti, l‘istituizione di presidio permanente di pronto soccorso a Moiano ed Arola e presidio mobile di primo soccorso a Faito e lungo i siti sensibili del litorale del Comune ( Marina Di Vico Equense, Marina D’Equa, ect.), dotati di mezzi di soccorso idonei al transito nelle strade più impervie della città altrimenti irraggiungibili con mezzi ordinari.

3) in caso di mancato adeguamento della struttura ospedaliera, nonché dei presidi sanitari nelle frazioni, attivi il Consiglio ogni iniziativa utile per evitare la chiusura dell’Ospedale di Vico Equense, con revoca immediata della delibera di indirizzo n.53/2012, essendo venute meno le ragioni di tale pronuncia.

Coordinamento Lega Salvini Premier – Vico Equense