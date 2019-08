Vico Equense. Incidente stradale a Seiano, coinvolte due auto. Disagi al traffico

Vico Equense. Nel primo pomeriggio si è verificato un incidente stradale nella frazione di Seiano. Un’auto, nel tentare probabilmente una manovra di sorpasso, è andata ad urtare con il lato anteriore sinistro sulla fiancata destra di un’altra autovettura proveniente dall’opposto senso di marcia. In base alle prime notizie non ci sarebbero feriti ma l’incidente ha creato notevoli disagi al traffico in attesa di liberare le carreggiate ed accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto.