Vico Equense incidente nei pressi del municipio vecchio alle 14 di oggi . A quanto pare una donna , forse per un malore, o per il caldo, ha perso il controllo della propria autovettura finendo nel muro. Per fortuna nulla di grave, mentre la donna è stata trasportata dal 118 all’ Ospedale De Luca Rossano.

Foto Enrico Di Palma