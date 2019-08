Vico Equense, due test ancora per migliorarsi

Mister Spano: ” Faremo almeno un altro paio di amichevoli e mi aspetto risposte importanti in fretta da tutti”

Tredici allenamenti con quello che ha anticipato la pausa concessa da mister Spano per Ferragosto. I ragazzi del Vico Equense hanno lavorato sodo in questi giorni meritandosi gli elogi del tecnico per abnegazione e spirito di sacrificio. “Non era facile con questo caldo avere la giusta intensità in fase di preparazione ma siamo riusciti a mantenere uno standard di prestazioni elevato”. Il gruppo si sta plasmando, verrà impreziosito ancora e Spano apre soddisfatto: “Contro la Turris abbiamo dovuto fare a meno di Staiano e Varriale, che per noi sono calciatori importanti. Il primo è tornato già a disposizione, il secondo conto di averlo al meglio per la prima di campionato”. Il via ufficiale alla stagione 2019-2020 è più vicino di quanto si pensi (il Vico esordirà a Sant’Agnello in Coppa Italia il 31 agosto), dunque bisogna finalizzare quanto fatto fin qui: “Faremo almeno un altro paio di amichevoli (per il 21 in programma un test a Massaquano con il Pomigliano) provando a migliorare in fase offensiva dopo aver avuto buoni riscontri in fase difensiva contro la Turris. Sto vedendo bene gli Under, i ragazzi più pesanti stanno entrando in condizione e mi aspetto risposte importanti in fretta da tutti. Da tutto mi aspetto anche che sentano le sconfitte come ferite sulla pelle, solo così potremo fare bene”.

Fonte A.S.D Vico Equense 1958