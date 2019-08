Vico Equense: Donne sul dragone della salute.

A Vico Equense stamattina il Dragon boat è stato protagonista di un’uscita organizzata dalla lega navale di Vico Equense. Sul dragone erano presenti tutte donne di varie età a parte il timoniere. Una mattinata meravigliosa all’insegna del buonumore, dell’allegria, della diversità, dell’impegno… un’ esperienza, quella sul dragon boat bellissima che ha lasciato tutte contente e trascinate dall’entusiasmo delle partecipanti si riorganizzerà di nuovo per domenica. Eppure si era iniziati in sordina, nessuno sapeva cosa avrebbe fatto e con chi. Per più di un’ora poi, insieme con allegria ben guidati, si è raggiunti l’ intesa vincente: un bel giro panoramico di questa meravigliosa costa nostra e soprattutto tanto, tanto buonumore!

Il Dragon Boat è un’antica disciplina sportiva orientale che si svolge su barche con la testa di drago, animale simbolo di benessere e positività. Nel Dragon Boat ognuno deve apportare il proprio contributo in modo uguale agli altri, poiché la strategia vincente è quella di pagaiare tutti all’unisono.

E’ cosa ormai risaputa che lo sport sia di grande aiuto per prevenire e affrontare meglio il tumore al seno. Ma ora gli occhi di tutti sono puntati su una disciplina che pare davvero essere una vera e propria terapia riabilitativa per le donne operate. È il canottaggio sul dragon boat, una particolare barca (di origine cinese) da 20, 30 posti con la testa e la coda di drago. Oggi il Dragon Boat è uno sport che si pratica in tutto il mondo, con squadre sia maschili che femminili che gareggiano in competizioni nazionali e internazionali.