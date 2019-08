Vico Equense. E’ Deborah De Riso il nuovo segretario comunale, prende il posto di Luigi Salvato

Vico Equense. La dottoressa Deborah De Riso andrà a ricoprire il ruolo di segretario comunale prendendo il posto di Luigi Salvato che il 31 agosto concluderà il suo lavoro per godersi la pensione. L’insediamento è previsto per il primo settembre. Il prossimo consiglio comunale, convocato per venerdì 23 agosto alle ore 12.00, prevede come unico punto all’ordine del giorno proprio l’approvazione della convenzione con il Comune di Meta per la gestione associata del servizio di Segreteria Comunale. La convenzione diventerà operativa nel momento in cui riceverà l’approvazione dei consigli comunale dei due Comuni. La De Riso, quindi, ricoprirà il ruolo di segretario in entrambi i comuni della penisola sorrentina, alternandosi durante la settimana.