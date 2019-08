Vico Equense, costa più sicura

Grazie ad un accordo tra il responsabile della Protezione Civile di Vico Equense Comandante Ferdinando De Martino ed il Comandate della Delegazione Spiaggia di Vico Equense 1° M.llo Bellotti Maurizio, durante il periodo più intenso di affluenza turistica verranno intensificati i controlli in mare utilizzando un gommone, messo a disposizione dalla Lega Navale sezione di Vico Equense.

Il mezzo nautico utilizzato in fattiva cooperazione tra la Guardia Costiera e la Protezione Civile, inoltre, si avvale del supporto del Gruppo Costiero di volontari coordinati da Bartolo Staiano.

Lo scopo principale sarà la salvaguardia della vita umana in mare, la vigilanza della zona a tutela biologica del Banco di Santa Croce e non per ultimo il rispetto dell’ambiente marino.

Il Presidente della Sezione LNI di Vico Equense Giuseppe Vanacore consapevole dell’importanza di questa iniziativa è lieto di poter mettere a disposizione sia il mezzo, che la base nautica nella certezza che la collaborazione fra questi Enti possa contribuire ad un estate serena e una maggiore sicurezza in mare.

Buona estate