Vico Equense. Coppia investita dalla moto. E’ in coma il giovane promesso sposo. Ecco gli aggiornamenti

La nostra è stata un anteprima choc. Come da noi anticipato in un articolo di ieri (che potrete trovare di seguito) una coppia di fidanzatini è stata investita ieri nei pressi dell’ospedale di Vico Equense da un centauro.

I due ragazzi, che dovevano sposarsi il 26 agosto, stavano attraversando la strada quando la moto è arrivata ad altissima velocità e ha gravemente ferito entrambi.

Ad avere la peggio il ragazzo, Michele Savastano di Castellammare. Per salvare la sua dolce promessa sposa, ha fatto un volo di circa due metri sbattendo gravemente con la testa sull’asfalto.

La ragazza, Pina Di Nola, di Gragnano, ha invece sentito fin da subito un forte dolore agli arti.

Di estrema importanza l’intervento del pronto soccorso di Vico, che all’udir dell’impatto della motocicletta contro l’impalcatura è prontamente sceso in strada per soccorrere i due sposini.

Savastano è stato d’urgenza portato al Cardarelli, dov’è stato operato due volte in un giorno. Ora è in coma farmacologico.

Aperta un’inchiesta le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. Michele è in gravissime condizioni, la prognosi resta riservata. I medici del Cardarelli che sono intervenuti per salvargli la vita hanno un cauto ottimismo sulle sue possibilità di recupero al termine dell’ultimo delicato intervento chirurgico di oggi pomeriggio. Mentre il giovane era in sala operatoria nel suo quartiere in tanti pregavano per lui. Alle 19 e’ stato don Gennaro Giordano a promuovere il momento di incontro nella parrocchia del Cmi, il quartiere in cui tutti conoscono Michele e la sua famiglia. Il parroco ha scritto su Fb: “Con un nodo alla gola vi comunico che un nostro giovane, Michele, del nostro quartiere Cmi, che per anni ha fatto parte dei gruppi Acr della parrocchia, in questo momento lotta tra la vita e la morte, per questo motivo vorremmo invitarvi tutti a stringerci in preghiera affinché Gesù possa sostenerlo e possa tornare presto a casa”. Non destano preoccupazioni, invece, le condizioni della fidanzata ricoverata in ospedale. Erano insieme a pochi passi dall’ospedale De Luca Rossano quando sono stati investiti e separati dal terribile impatto con lo scooter. E ora per Michele sono in tanti a pregare. Un intero quartiere aspetta che torni.