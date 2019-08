Vico Equense, consiglio comunale rinviato a lunedì: saltato ordine del giorno su parcheggio Sant’Andrea

Continua a tenere banco la questione del parcheggio Sant’Andrea a Vico Equense. Nel consiglio comunale che si è svolto oggi a mezzogiorno, il presidente ha sbagliato la procedura di convocazione, non inserendo il punto all’ordine del giorno sull’argomento in questione, già saltato nell’ultimo consiglio.

I consiglieri d’opposizione nella sede di assise hanno posto la questione pregiudiziale. La maggioranza non ha potuto che prenderne atto e rinviare la seduta. Il consiglio è stato riconvocato per quindi per lunedì 26 agosto prossimo alle ore 9.00. Si discuterà la mozione firmata dai consiglieri Luigi Vanacore, Mariangela Scaramellino e Maurizio Cinque, sulla revoca della delibera n. 101/2019 che ferma la realizzazione dell’opera da 160mila euro, oltre all’approvazione della convenzione tra il comune vicano e Meta per la gestione associata della Segreteria Comunale.