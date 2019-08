Vico Equense. Colonia estiva per i ragazzi disabili, una bellissima iniziativa per regalare dei giorni di serenità

Alla marina di Vico Equense si sta svolgendo la colonia per i ragazzi con disabilità. Una bellissima iniziativa che l’assessorato alle Politiche Sociali, con a capo Franco Lombardi, ha voluto fortemente inserire nel programma delle attività ricreative estive. La colonia si svolge presso il “Lido Vittorio”, una scelta dettata dalla presenza di tutti i requisiti indispensabili per permettere la balneazione anche a soggetti con importanti difficoltà deambulatorie o persone diversamente abili. La colonia durerà fino alla fine del mese di agosto e vede la partecipazione di circa quindici ragazzi, per i quali il Comune ha messo a disposizione un pulmino per poter raggiungere la spiaggia. La sicurezza è garantita grazie alla presenza di un gruppo di professionisti che permetteranno ai ragazzi di vivere un’esperienza bella e rilassante, godendosi finalmente delle giornate di mare.