Vico Equense – Castellammare. Ancora in coma il povero Michele. Voto alla Madonna di Pompei

Un voto alla Madonna di Pompei per Michele Savastano, il ragazzo di 27 anni di Castellammare di Stabia, investito da una motocicletta in corsa lo scorso lunedì a Vico Equense. Uno chok assurdo per tutti quanti noi.

Lui, insieme alla promessa sposa Pina Di Nola, dovevano sposarsi il 26 agosto prossimo, ma tutto è andato in frantumi dopo che un centauro ha investito lei e fatto fare a lui un volo di circa 15 metri con uno schianto sull’asfalto, colpendo violentamene la testa.

Il ragazzo è ancora in coma all’ospedale Cardarelli di Napoli. Nella giornata di martedì è stato operato due volte. Mentre la ragazza ancora ricoverata al Santa Maria Rosaria di Sorrento con bacino e femore fratturati.

Ieri mattina amici e parenti in preghiera alla chiesa di Sant’Agostino nel rione di Castellammare dove Michele viveva. Poi a piedi a Pompei per chiedere un voto alla Madonna insieme al parroco don Gennaro Giordano.

Il ragazzo si trova ancora in difficoltà, ed è ancora in prognosi riservata nel reparto di rianimazione.

Il percorso sarà lungo. I famigliari chiedono giustizia e preghiera per questo ragazzo, un bravo ragazzo, sempre impegnato nel sociale e tanto innamorato della sua bella, che come gli altri soffre ogni giorno e prega di rivedere presto il suo amore.

Noi di Positanonews, ci uniamo alla preghiera. Forza Michele!