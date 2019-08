Vico Equense. Cannavacciuolo si rilassa nella sua terra con la famiglia prima del ritorno in cucina.

Lo chef ticcianese conosciuto ormai in tutto il mondo per le sue “pacche” sulla schiena, torna in nella sua terra in compagnia dei suoi due figli Elisa e Andrea e della bellissima moglie.

Di recente lo chef Antonino Cannavacciuolo ha festeggiato i primi 20 anni del suo ristorante Villa Crespi, che gli ha permesso di diventare il “gigante della cucina” che noi tutti abbiamo cominciato ad amare con il suo ingresso come giudice a Masterchef, programma di cucina per cuochi amatoriali, Cucine da Incubo italia, programma che su NOVE ha riscosso un grandissimo successo, e con alcuni programmi che racconta la storia della cucina italiana e la storia di Antonino stesso, o’ Mare Mio e Ci pensa Antonino.

Un paio di giorni fa, lo Cannavacciuolo ha postato su instagram una foto di tutta la famiglia in acqua con il bellissimo scenario della Penisola Sorrentina alle spalle. Avevamo già intuito il suo ritorno dalle foto postate in compagnia di un amico in un ristorante e di altre foto postate insieme al figlio Andrea dove la localizzazione indica Vico Equense, quindi probabilmente scattata a casa dei parenti vicani.

La famiglia dello chef, è tutta made in Vico Equense. Lo chef infatti, ha vissuto la sua infanzia nelle frazione di Ticciano, dove ancora oggi vivono i suoi genitori.

Cannavacciuolo ormai non vive più a Vico da anni, ma non perde mai l’occasione di venire a rilassarsi sulla bella Penisola Sorrentina ed in Costiera Amalfitana con la sua famiglia.

Antonino oltre ad essere un bravissimo chef, è anche un nuovo simpatico e con un cuore grande. A 44 anni lo chef vanta non solo una fama sui social e una fama televisiva, ma anche ben due stelle michelin.

Nella sua vita, dopo aver conseguito il diploma alla scuola Alberghiera di Vico, ha avuto modo di lavorare dapprima in diversi ristoranti della penisola, tra cui anche il ristorante del Grand Hotel Quisisana di Capri, quando la cucina era sotto la consulenza di Gualtiero Marchesi. Su questa esperienza ci sono state delle polemiche da parte di Marchesi dovute al fatto che in quel periodo la sua presenza si limitava al ruolo di consulente e non di chef della cucina, sottolineando che non c’era stata una collaborazione diretta con Cannavacciuolo.

Nel 1999 assume, insieme alla moglie Cinzia Primatesta (con cui ha avuto due figli), la gestione della dimora storica in stile moresco Villa Crespi, a Orta San Giulio sul Lago d’Orta, di cui ricopre il ruolo di chef patron. Dal 2012 Villa Crespi, dotata di hotel e ristorante, è entrata nel circuito Relais & Châteaux.

Nel 2003 Cannavacciuolo riceve la prima stella Michelin e nel 2006 gli viene conferita la seconda.

L’esordio in televisione da protagonista avviene nel 2013 quando conduce la prima stagione di Cucine da incubo, versione italiana del programma dello chef britannico Gordon Ramsay, negli anni a seguire mantiene la conduzione delle altre edizioni.

Dopo essere stato ospite in due puntate della quarta stagione di MasterChef Italia, viene annunciato il suo ingresso come quarto giudice a partire dalla quinta stagione (2015-2016), aggiungendosi a Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Carlo Cracco.

A fine ottobre 2015, apre un locale nel centro della città di Novara, il Cannavacciuolo Café & Bistrot, aperto dalla colazione al dopocena. A novembre 2015, promuove un primo evento formativo sulle tecniche imprenditoriali nell’ambito della ristorazione, organizzato dalla Cannavacciuolo Academy, presso l’hotel Sheraton di Malpensa e ad aprile 2016, ne viene realizzato un secondo presso lo stadio Olimpico di Roma.

Viene invitato in numerose trasmissioni televisive e radiofoniche in qualità di ospite, tra queste va ricordato il Festival di Sanremo 2016. Sempre nel 2016 realizza con altri cuochi per Amref il “Menù di Natale”, con la partecipazione di Giobbe Covatta.

Nel 2017, da un’idea dello stesso Cannavacciuolo, conduce la prima stagione di un nuovo programma, ‘O mare mio, composto da quattro puntate, ciascuna in una diversa città di mare. Seguono nel 2018 altre due stagioni, rispettivamente, di quattro e cinque puntate.

A luglio 2017 inaugura l’apertura di un nuovo locale Bistrot Cannavacciuolo, situato presso il centro di Torino. Il 16 novembre 2017 va in onda su Nove Ci pensa Antonino, speciale in occasione dell’apertura del nuovo bistrot in cui lo chef parlerà della sua idea di ristorazione, dalle prime esperienze dietro i fornelli alla storia d’amore con Cinzia, sua moglie e socia in affari. Nel 2018 viene confermato uno dei giudici di Celebrity MasterChef assieme a Bruno Barbieri e Joe Bastianich.