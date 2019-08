Vico Equense. Annella: “Il ricordo di mio padre Michele Prisco”

Michele Prisco “ritorna” a Vico Equense attraverso il ricordo di Annella sua figlia che presenta il libro Girasoli al vento Riflessioni e ricordi su mio padre (Guida Editori). Stasera, sabato 10 agosto alle ore 21.20 sul terrazzo dell’hotel Aequa di Vico Equense, cittadina che il grande scrittore scelse come sua dimora elettiva.

Con la scrittrice Annella Prisco, due giornaliste Donatella Trotta (Il Mattino) e Maria Pia Rossignaud (Media Duemila). Tre donne con percorsi culturali diversi che si confronteranno su temi quali la memoria, il rapido cambiamento del mondo d’oggi con i nuovi modidi vivere, di sentire e di comunicare.

L’Incontro sarà anche l’occasione per discutere di genere e comportamenti, temi contenuti in un altro libro della scrittrice: Appuntamento in rosso (Guida ED.).

Annella Prisco, manager della cultura che diffonde sul territorio con eventi regionali e nazionali, è esperta del settore della comunicazione e pubbliche relazioni.