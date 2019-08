Vico equense al via la mostra di Monet

Claude Monet digital experience

Vico Equense (Na) Oggi a Vico Equense presso il Palazzo Comunale è stata inaugurata la mostra dedicata a uno dei padri fondatori

dell’impressionismo Caude Monet. Si tratta di una mostra multimediale ma non per questo meno affascinante. Indossato visore e cuffia si entra letteralmente nel mondo del grande pittore francese. All’inizio dell’esperienza ci ritroveremo nello studio del pittore a Giverny, circondati dai suoi capolavori; la voce fuori campo dell’artista ci guiderà lungo tutto il viaggio illustrandoci la sua arte, la sua idea di pittura e soprattutto il suo rapporto con la realtà e i colori. La porta del suo studio si apre, siamo letteralmente catapultati in uno dei suoi celebri paesaggi. Grazie al visore possiamo girare la testa in qualsiasi direzione: noi oramai siamo in piena campagna francese circondati dagli alberi, dai fiori, dalle ninfee, dai pontili e dai cieli azzurri di Monet. Io che amo il trekking se non avessi visto la bellissima madame Monet venirmi incontro con suo figlio e il celebre parasole (1875) avrei preso ad arrampicarmi lungo il fianco della collina come un matto. Accomiatatomi dunque dalla signora Camille mi sono ritrovato in riva a un fiume dalle acque sfavillanti, avrebbe chiosato Mallarmé, decine le imbarcazioni a vela, già , ora ricordo!, siamo a Porto ad Argenteuil! I natanti scorrono silenziosi davanti ai nostri occhi, e noi ne seguiamo incantati la scia. Eccoci, dopo pochi secondi proiettati davanti a “La gazza, 1869”. Vi confesserò a costo di sembrarvi uno stupido che tutta quella coltre di neve, oltre la staccionata dove è appollaiato l’uccello, che mi sono ritrovato d’improvviso davanti agli occhi, unita alla temperatura della stanza climatizzata dove ero seduto, mi ha fatto rabbrividire, come se dai 27 gradi di oggi pomeriggio fossi passato realmente agli zero gradi di un paesaggio innevato in Normandia. Infine il viaggio fra le opere di Monet ci riconduce nel suo studio, qui c’è un’ultima porta che si aprirà davanti ai nostri occhi, dentro scopriremo quello che Jacques Prévert definì “l’abbagliante splendore” che mi guardo bene dallo svelarvi, perdonatemi ma dovete venire a Vico Euqnese a scoprirlo, posso solo assicurarvi che ne vale veramente la pena. Claude Monet digital experience è un evento che consiglio a tutti. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 29 settembre dalle ore 10 alle 13, e dalle 17 alle 23. Il ticket d’ingresso è di 6 euro (3 euro per i residenti) info 3336353444 – Ringrazio sentitamente l’Amministrazione Comunale di Vico Equense che come “Positanonews” mi ha permesso di vivere in anteprima assoluta questa esperienza).

Luigi De Rosa

#arte #claudemonet #impressionismo