VIAGGI E VIAGGI, da Santa Maria di Castellabate pellegrinagio a Santa Rita da Cascia il 5 ottobre

Santa Maria di Castellabate, partenza a mezzanotte, 5 ottobre 2019 pellegrinaggio a Santa Rita da Cascia

Veniamo per onorarti, gloriosa Santa; si arriverà a Cascia, domenica 6 ottobre, alle prime ore del mattino, con partenza da Santa Maria di Castellabate a mezzanotte; quota, 250 euro a persona.

Per contatti 3339543539 – 3500904757; una volta giunti in in terra umbra; domenica 6 ottobre, si visita Norcia; lunedì 7, Foligno e Cascia; martedì 8, Assisi; Santa Maria Maggiore, Spello; mercoledì 9, Roccaporena e Terni.