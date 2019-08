Vettica di Amalfi Lavori di scavi in via G. D’Amalfi mandano traffico in tilt

di Michele Pappacoda Vettica di Amalfi Questa mattina a cuasa degli scavi per l’allacciamento di energia elettrica in Via G. D’Amalfi a un utenza privata il traffico e andato in tilt per la presenza di mezzi meccanici e camion della ditta il traffico formatosi con lunghe code in entrambi i sensi di marcia ha impedito lo svolgimento dei lavori di scavo quindi la ditta per evitare inconvenienti alla circolazione ha rinviato i lavori alle ore 21.00 di questa sera. Tante sono state le lamentele delle persone incolonnate i quali facevano presente che non era modo di svolgere lavori del genere in piena estate e a quell’ora. I lavori di scavo sono stati ordinati da ENEL distribuzione con autorizzazione della provincia proprietaria della strada.