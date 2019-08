Ventura: “Questo è l’anno zero. Pescara squadra organizzata e difficile da affrontare”

L’allenatore della Salernitana, Giampiero Ventura, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Salernitana-Pescara valevole per la prima giornata di campionato.

Queste le sue parole: “Lavoro con un gruppo propositivo che ha fatto bene nel ritiro. Vedo grande applicazione e voglia di fare bene. Ho fiducia in tutti i ragazzi, quindi chiunque scenderà in campo sono convinto che farà bene”.

Poi sulla partita contro gli abbruzzesi afferma: “Il Pescara è una squadra ben organizzata, difficile da affrontare. Non siamo tra le favorite del campionato ma nel calcio tutto è possibile e l’obiettivo è quello di arrivare più in alto possibile. I miei giocatori stanno dando il massimo per creare qualcosa di duraturo per Salerno… Questo deve essere l’anno zero, dobbiamo iniziare a vedere le cose in maniera diversa”.