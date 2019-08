Venite a Palazzo Reale, altrimenti ci arrabbiamo. Bud Spencer, la mostra a Napoli

A tre anni dalla scomparsa di Carlo Pedersoli in arte Bud Spencer (27 giugno 2016)

a Napoli, presso Palazzo Reale, nella Sala Dorica sarà allestita una mostra multimediale

in ricordo del mitico “Piedone”, i suoi numerosissimi fan potranno così ripercorrere

tutte le tappe di una carriera sportiva prima, cinematografica poi fra le più interessanti e divertenti che la settima arte made in Italy possa vantare. La mostra sarà inaugurata il 13 settembre e chiuderà i battenti l’8 dicembre 2019. Per tutte le informazioni su costo dei biglietti e orari vi consiglio il link www.budspencerinmostra.it

Luigi De Rosa