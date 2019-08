Tutti gli eventi in Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina del 30 agosto 2019

Lettura teatrale in versione estiva, all’aperto da un trittico di storie dalla tradizione napoletana e mostra di quadri, a margine dello spazio teatrale.

LE DONNE DI PALAZZO

Trittico di racconti dalla tradizione e dalle fiabe popolari.

E’ un esperimento narrativo che parte da una lettura a leggio e che, col progredire dei racconti, si evolve utilizzando anche altre forme narrative che coinvolgono la gestualità teatrale, la pantomima, il teatro da strada, le maschere, la danza.

L’ironia e il senso del grottesco, in alcuni passaggi, ci aiutano a sottolineare le conseguenze di certe errate credenze che, se coltivate, riescono addirittura a deviare il percorso di un’intera esistenza.

La musica, suonata dal vivo con la presenza di un chitarrista, ci aiuta a sottolineare alcuni passaggi e ad evidenziare il primo e l’ultimo racconto che partono da canzoni popolari e che vengono recitati con una base di chitarra che ci riporta al motivo delle canzoni da cui derivano.

Ma rimane sempre una lettura (a più voci) a leggio, anche se con brevi movimenti scenici. Vi leggeremo, quindi:

Le origini “De Lu Munaciello”

Vi racconteremo di uno dei palazzi più lugubri e belli della città di Napoli, e delle storie che esso contiene, come quella romantica di Maria-Stella e Salvatore e vi riporteremo, in un racconto narrato dallo stesso protagonista e registrato da un noto cronista della Napoli ottocentesca, la testimonianza di un rapimento di una fanciulla da parte di un’orda di demoni che alloggiavano tra le rovinose mura del palazzo, già a quell’epoca abbandonato dai fasti della corte vicereale, e quindi, rovinoso e cadente.

Vi presenteremo, in prosa due splendide canzoni napoletane, i cui testi sono addirittura delle favole: Lu guarracino e, L’auciello grifone.

Le Donne di Palazzo

Letto e recitato da Marilena Altieri, Diana Facchini, Teresa Savarese, Paola D’Amico, Alessia Miranda,

Chitarrista Salvatore Caruson

Elaborazione testo e musica Mimmo Bencivenga

Regia Mimmo Laudando , Mimmo Bencivenga

Prodotto da BiblioLibreria Indipendente Sorrento

Durante la serata esposizione delle Opere pittoriche della pittrice Marilena Altieri

Spazio-Sagrato della Parrocchia di Casarlano – Sorrento

per gentile concessione del Parroco Don Antonino Minieri

free entrance