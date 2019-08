Vacanze nel Cilento per Di Maio , selfie e sorrisi fra la gente. “Salvini? Vedremo”. Seguito da Positanonews nostro corrispondente Gino La Gatta “Luigi Di Maio è sereno – ci dice Gino -, e non si sottrae all’abbraccio della gente, ovviamente è poco propenso ad interviste politiche, ma non sembra per niente preoccupato di Salvini”

Vacanze in Cilento per il vicepremier Luigi Di Maio. Il leader del Movimento 5 Stelle è arrivato a Palinuro nella serata di mercoledì, vigilia di Ferragosto. Questa mattina ha fatto colazione presso il bar San Caterina, nel centro del paese; poi, insieme alla fidanzata Virginia Saba, si è recato al mare presso la spiaggia della Marinella dove ha effettuato un lungo giro in pedalò.

“Palinuro è un posto incantevole – ha commentato Di Maio – da ragazzo ho frequentato spesso questo posto. E’ sempre bello tornare qui per un tuffo”.

E sempre nel Cilento, ad Ascea Marina, a pochi chilometri di distanza, nella sua casa estiva sta trascorrendo qualche giorno di riposo anche il ministro dell’Ambiente Sergio Costa.

In spiaggia è stato letteralmente accerchiato da decine di bagnati che lo hanno accolto in maniera calorosa tra applausi e selfie. Di Maio ha effettuato delle telefonate e ha poi pranzato nello stabilimento balneare con alcuni vecchi amici del posto. Il vicepremier ha anche ricevuto la visita in spiaggia del sindaco di Centola-Palinuro Carmelo Stanziola. Non è la prima volta che il vicepremier sceglie Palinuro per qualche giorno di relax.