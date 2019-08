Vacanze: cosa fare a Positano, perla della Costiera Amalfitana

Positano, 6 agosto 2019 – La Costiera Amalfitana per la sua varietà e le sue bellezze è un luogo unico al mondo, conosciuto e ammirato in tutto il mondo. Positano poi è la location romantica più apprezzata della costiera, tra le più esclusive del territorio, e una delle mete più ambite dai turisti di tutto il mondo.

Location glamour per eccellenza capace di offrire sempre il meglio, Positano è oggi arricchita con tutta una nuova serie di servizi esclusivi dedicati ai turisti più esigenti.

Come ad esempio le location attrezzate che sono aumentate, caratterizzate dalla cura del dettaglio e dalla professionalità degli staff dedicati, rendendo una sosta in zona una esperienza indimenticabile, soprattutto per chi ama essere coccolato.

Ti piacerebbe ad esempio passare una splendida serata su una terrazza vista mare, con musica dal vivo per una sera romantica?

Il consiglio in questo caso è di optare per il Blu Bar, uno dei migliori locali della zona, dove si respira un’atmosfera magica ed elegante, con cocktail e buon cibo italiano che lo rendono un luogo adatto sia per una sosta veloce che per una serata da trascorrere ammirando il tramonto.

Desideri provare la cucina mediterranea e i piatti tipici di Positano?

Allora bisogna provare i piatti forti del Ristorante L’Incanto. Qui trovi prodotti freschi e selezionati giornalmente, uniti ad una cucina nazionale ed internazionale, rendendo il ristorante uno dei più amati della Costiera da oltre 50 anni.

Una piacevole realtà capace di offrire anche cortesia e professionalità oltre alla incantevole location a pochi metri dal mare, facendo del ristorante un vero incanto, proprio come dice il nome.

Desideri provare la famosa pizza campana?

Qui la pizza è di casa, ed ecco allora accanto ad un ampio menù capace di accontentare tutti, persino vegetariani e celiaci, comparire la pizza cotta al forno a legna come la tradizione vuole.

E per chi avesse voglia di godersi il mare di Positano?

A loro consigliamo il Lido L’Incanto, uno stabilimento balneare attrezzato per trascorrere giornate tra sole, mare, relax, divertimento e massimo comfort.

A disposizione dei clienti sdraio, lettini ed ombrelloni, docce e cabine ed ovviamente collaboratori formati e pronti ad ascoltare ogni esigenza dell’ospite.

Il Lido L’Incanto (www. lincantopositano.com) è rinomato per essere attento ad ogni esigenza dei suoi ospiti, a partire dal wifi gratuito in tutta la struttura, per rendere piacevole il soggiorno anche a chi non può fare a meno della connessione ad internet persino in riva al mare.

Nel Lido sono a disposizione inoltre cassette sicurezza, cabina di pronto soccorso attrezzata, area cardio protetta e servizi idonei per i diversamente abili, con passerella fino al mare e servizi igenici a lorouso esclusivo. Il Lido L’Incanto è raggiungibile via mare ed offre inoltre anche un ottimo servizio ristorazione che consigliamo di provare.

Desideri passare delle ore spensierate a sorseggiare ottimi cocktail?

Allora consigliamo l’Ocean Bar sulla spiaggia principale di Positano. Qui è possibile gustare piacevoli aperitivi, gustosi cocktails, lounge musice godere dell’atmosfera raffinata ed elegante per le proprie serate estive.

Desideri goderti il mare in un lido esclusivo?

Allora ti consigliamo di provare la Scogliera Beach Resort, un lido differente da tutti gli altri, orientato alla esclusività, alla privacy e alla riservatezza. Qui è possibile trovare infatti un solarium esclusivo, una terrazza riservata con vista mare, con sdraio e divanetti. A disposizione degli ospiti anche il ristorante del lido, con piatti da gustare anche sotto l’ombrellone.