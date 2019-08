UFFICIALE: la Juve Stabia cede Giuseppe Torromino alla Ternana

La Juve Stabia cede a titolo definitivo il classe ’88 Giuseppe Torromino alla Ternana. Lo ha comunicato il club attraverso la pagina ufficiale Facebook.

Di seguito l’annuncio della società campana: “S.S. Juve Stabia rende noto che è stato ceduto alla Ternana Calcio l’attaccante Giuseppe Torromino, classe ’88.

La società ringrazia Giuseppe Torromino per l’apporto dato durante la permanenza in gialloblù, con il raggiungimento della promozione in serie B, e gli augura un futuro sempre più ricco di soddisfazioni personali e professionali”.