UFFICIALE: Dzeko rinnova con la Roma. Icardi si avvicina al Napoli?

Sono giorni frenetici per il calciomercato italiano. Ancora squadre incomplete e questioni da risolvere, in primis quella di Mauro Icardi.

L’ufficializzazione del rinnovo di Edin Dzeko con la Roma fino al 2022 ha praticamente spiazzato l’Inter e allo stesso tempo i giallorossi si chiamano definitivamente fuori alla corsa per l’argentino.

Per l’ex capitano nerazzurro restano 3 possibili soluzioni: Juventus, Napoli o restare all’Inter fuori dal progetto di Antonio Conte. Quest’ultima sembra l’ipotesi meno probabile, dal momento che Napoli e Juventus sarebbero pronte ad offrire a Mauro quasi il doppio rispetto all’attuale contratto con i nerazzurri. Due anni di tribuna sarebbe controproducente per sé stesso e anche per l’Inter.

Il Napoli è interessato all’argentino e attende segnali di apertura dal calciatore stesso. Il Presidente, Aurelio De Laurentiis, sarebbe pronto a mettere sul piatto 60-65 milioni e un ingaggio da circa 8 milioni. Cifre che potrebbero accontentare sia l’Inter che Icardi.

Infine resta la Juventus, seppur al momento impegnata in un difficile mercato in uscita. I meneghini hanno già espresso la loro posizione nei confronti dei bianconeri: almeno 80 milioni per Icardi oppure scambio secco con Paulo Dybala, soluzioni che però la Juventus non sembra gradire.

Ecco perché la situazione dell’argentino è più intricata che mai, per cui questa telenovela rischia di prolungarsi fino agli ultimi giorni di calciomercato. Una cosa è certa: mancano 16 giorni alla chiusura dei trasferimenti. Staremo a vedere come andrà a finire questa incredibile vicenda di mercato.