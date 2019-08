Ballerì and Holycaftan invite you in the most charming hotel of Sorrento for their second Pop Up shop together.

Featuring an exquisite selection of summer dresses, caftans and shoes entirely handmade.

Join us for a signature cocktail and MEET THE DESIGNERS at the orangerie garden.

Buon cibo, intrattenimento per tutta la famiglia e tanta convenienza nei negozi Ascom di Piano di Sorrento: con “Shopping e Gastronomia” festeggiamo così la sera di San Lorenzo!

Evento inserito nel calendario “Estate Blu 2019 – Davanti al Golfo di Surriento” con il patrocinio del Comune di Piano di Sorrento.

Seguici e scopri il programma completo!

Sabato sera, Villa Fondi, ore 21.00 ,Piano “Città che legge 2019” presenta la scrittrice siciliana Mondadori Tea Ranno. Capiremo cos’è “L’amurusanza” .

Billa Voice’s trio @Bar Syrenuse

I suoni d’oltre oceano di ieri , oggi e domani in una miscela di soul jazz in tutte le sue possibili sfumature, è la cifra stilistica di questa formazione profondamente attenta al sound ed alla scelta dei brani .

Un tocco di eleganza jazz e un vasto repertorio acid, funky & soul con 2 valenti musicisti che vi accompagnano in un groove di piacevole ascolto a completare il tutto una suadente voce femminile.

on stage :

Roberta Paturzo – voce

Gino D’Errico – tastiere

Renato Podano – chitarra

Trekking Experience – Le stelle degli Dei

Anche quest’anno non ci lasciamo scappare la notte delle stelle 🤩 lndimenticabili le emozioni dello scorso anno! ⭐️

Partiremo alle ultime luci del tramonto per poi goderci lo spettacolo delle stelle cadenti da uno dei punti più panoramici della costiera, Il Sentiero degli Dei.

TREKKING – PIC NIC – STELLE

Percorso di 7 km circa con sosta per pic nic e ammirare le stelle Difficoltà: Media Contributo a persona 20€

Guida escursionistica professionista

PORTARE CON Sé:

-Abbigliamento sportivo e scarpe da ginnastica/ trekking

-Acqua e cibo da condividere con gli altri( bene accette: parmigiane di melanzane/ gatto e simili 🤣)

– Telo/ tovaglia su cui stendersi

– Torcia

– Zainetto piuttosto che una borsa per avere le mani libere

– NON adatto ai bambini e a chi soffre di vertigini, ai cardiopatici e a chi ha problemi di pressione arteriosa

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Contattaci per partecipare

PROGRAMMA:

Ore 20:30 Meeting Point: Piazza Paolo Capasso a Bomerano – Parcheggio gratis 150mt dopo la piazza a destra

Si prega di arrivare puntuali al Meeting Point nel rispetto di tutti i partecipanti.

IMPORTANTE: SI RICORDA CHE SI VIAGGIA SEMPRE E SOLTANTO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILTA: PERTANTO PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE.