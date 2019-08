Turista 73enne avverte un malore mentre è in barca al largo di Erchie. Condotto al porto di Cetara, inutili i tentativi di salvargli la vita

Ancora una volta ci troviamo a riportare la tragica notizia di una vita spezzata in costiera amalfitana. La vittima è un 73enne del napoletano che si trovava in vacanza nelle nostre zone. Nel primo pomeriggio di oggi l’uomo, mentre era in barca al largo di Erchie in compagnia della sua famiglia, ha avvertito un malore. Immediatamente l’imbarcazione ha raggiunto il porto di Cetara dove è arrivata un’ambulanza medicalizzata del 118 per prestare i primi soccorsi e, dopo poco tempo, è giunta anche l’eliambulanza. Gli operatori sanitari hanno fatto tutto il possibile praticando al 73enne le manovre rianimatorie per tre quarti d’ora ma ogni tentativo è stato inutile e l’uomo è deceduto. Al porto di Cetara sono arrivati i Carabinieri della stazione di Vietri sul Mare per gli accertamenti necessari e gli uomini della Capitaneria di Porto. Il magistrato di turno, dopo aver ascoltato le relazioni e preso visione della relazione medico-legale ha disposto la restituzione della salma alla famiglia. Gli uomini delle pompe funebri hanno raggiunto il porto e, verso le 17.00, hanno provveduto alla rimozione del corpo senza vita del 73enne che verrà riportato nella sua città. Grande sgomento e dolore tra i tantissimi bagnanti che oggi affollavano la spiaggia di Cetara e che fino all’ultimo hanno sperato in un lieto fine che, purtroppo, non c’è stato.