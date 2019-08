Sono stati trecento i ragazzi che da ogni angolo della Diocesi si sono riversati su al Monte Faito per assistere all’alba. Un’abitudine per molti, una novità per tanti. Tanta la stanchezza e lo stress, soprattutto per aver camminato all’inizio sotto un sole cocente e poi per tutta la notte, ma una volta arrivati in cima tutto ciò viene messo da parte da così tanta bellezza.

Tante le Parrocchie che hanno partecipato, alcune ogni anno sono sempre salite da sole. La novità bella di quest’anno è stata l’unione, la comunità, l’essere chiesa unità: tutto questo sotto il manto della Pastorale Giovanile Diocesana.

Due gli appuntamenti per la partenza insieme: Vico centro ed area stabiese fuori il sagrato della chiesa parrocchiale dei Santi Ciro e Giovanni, raccogliendo per strada giovani delle Parrocchie di Bonea, Massaquano e San Salvatore. Circolare destra di Vico e Penisola Sorrentina l’appuntamento invece ad Arola. Per i più temerari la partenza è stata direttamente a piedi da Sant’Agata sui due Golfi e poi Sorrento.

Tutti insieme è stato poi bello incontrarci al sagrato della chiesa parrocchiale di Moiano per condividere la cena, dove la Pastorale ha offerto la Pizza per tutti, per poi ripartire verso la montagna. Neanche un filo di vento, il caldo e l’aver sudato “sette camicie” è stato forte ma stando in gruppo tutto si supera. Nebbia e freschetto al Belvedere, poi l’arrivo festoso al Santuario di San Michele Arcangelo è stata una gioia e liberazione per tutti.

Piccolo sottofondo musicale ad opera della Parrocchia di San Marco a Castellammare, poi ci ha raggiunti l’Arcivescovo per un piccolo momento di riflessione e preghiera sotto una bella aurora, un po’ nascosta dalle nuvole.

Niente è stato lasciato a caso… il risveglio mattutino è stato ancora più meraviglioso: pane e nutella per tutti! Grazie Parrocchie e Grazie Pastorale Giovanile!