Tramonti-Maiori, domani i lavori di rifacimento del manto stradale

Domani la Provincia di Salerno darà inizio ai lavori di rifacimento del manto stradale, che interesserà i primi 1,4 km della Strada Provinciale 2 dal Valico di Chiunzi, da Tramonti verso Maiori (3 km totali). Insieme alla posa dell’asfalto, è previsto il taglio erba, la pulizia cunette e il miglioramento della segnaletica verticale.

“Questi ultimi – afferma il presidente della Provincia, Michele Strianese – verranno completati soltanto a valle del completamento del collettamento fognario e di sottoservizi in genere previsto in appalto, interrotto a causa dei significativi flussi turistici della zona. Proseguiamo senza sosta nella tutela ambientale dei nostri territori per contrastare l’inquinamento, la nostra provincia è meravigliosa e abbiamo il dovere di salvaguardarla per lasciarla integra ai nostri giovani.”

Lavori tormentati dall’estate, ma che comunque proseguono da mesi. Infatti il principale asse viario che collega la Costiera con l’Agro Nocerino, quotidianamente mette a dura prova gli automobilisti che la percorrono. I cantieri per il risanamento corpi idrici superficiali, nell’ambito provinciale per l’importo complessivo di € 89.858.475,00, sembrano volgere verso la chiusura.