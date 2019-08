Questa mattina c’è stato un incidente sulla provinciale a Tramonti, nei pressi della Farmacia Pelo, a Casa Salsano. Il sinistro è avvenuto intorno alle 8 e 15, quando un ciclomotore che ha perso il controllo in curva e si è scontrato con un autobus, questo secondo prime notizie giunte in redazione. Poco dopo sul posto sono giunti un ambulanza e i carabinieri per i rilievi di rito: non conosciamo ancora le condizioni di salute del conducente del motorino. Il traffico sulla Sp2 è rimasto bloccato, fino alla progressiva liberazione del tratto stradale in questione.