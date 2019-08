Tramonti, incendio in località Conca: a fuoco la vigilia di Ferragosto

Vigilia di Ferragosto calda a Tramonti, con un incendio in questo momento sta divorando vegetazione in località Conca, ai piedi del colle di Santa Maria. Otto giorni fa c’è stato un altro incendio invece sulla strada che collega al cimitero comunale: speriamo che anche oggi le fiamme vengano circoscritte in tempi rapidi. Si attendono aggiornamenti.