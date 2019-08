È di Baronissi la vittima della tragedia avvenuta oggi a Vico Equense. Sul posto sono dovute intervenire due ambulanze, una da Vico Equense ed un’altra da Sant’Agnello: c’è stata infatti una richiesta di soccorsi per un infartuato, che è stato preso in cura dal personale medico vicano e tradotto d’urgenza in ospedale. Gli uomini del 118 di Sant’Agnello in modo periglioso sono andati a recuperare il ragazzo, che si trovava in una grotta, insieme alla Capitaneria di Porto. I soccorritori e il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Sulla tragedia è attualmente aperta un’inchiesta.