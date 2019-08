Tragedia a Praiano: muore in un incidente il giovane Pietro Villani

Praiano in lutto, questa notte un incidente stradale ha portato via la giovane vita di Pietro Villani, 15 anni, figlio di Erminia Capriglione, segretaria del sindaco di Praiano, Giovanni Di Martino, e Pasquale Villani, dipendente del Covo de’ Saraceni di Positano

L’incidente è avvenuto dopo mezzanotte, dalle prime ricostruzioni vi sarebbe stato uno scontro frontale con una moto. Sembrano coinvolti più ciclomotori. Al momento non si sa nulla di preciso sulle dinamiche dell’incidente, ne su chi conducesse il ciclomotore, salvo che vi è stato uno scontro terribile. A indagare sono i carabinieri della mobile della Compagnia di Amalfi.

Sono stati tre i feriti, trasportati dal 118 al plesso ospedaliero di Castiglione di Ravello, fra cui un coetaneo di Pietro che viaggiava sullo stesso ciclomotore, ma purtroppo per Pietro , per la gravità delle emoraggie interne, non c’è stato nulla da fare.

Il motociclisto è stato trasportato all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno con ferite e fratture. Il coetaneo di Pietro è stato rilasciato dall’ospedale in quanto ha subito solo escoriazioni e contusioni.

Pietro, brillante studente, abbiamo parlato di lui nell’occasione di un premio letterario vinto a Cetara, era una giovane promessa delle giovanili del Costa d’Amalfi, dove ricopriva il ruolo di portiere.

E’ proprio dalla pagina social della squadra di calcio si legge:

Il dolore è davvero forte, un dolore che ci spezza il fiato e che fa tanto male.

Questa notte, a causa di un incidente, un nostro giovanissimo calciatore ha perso la vita.

Pietro Villani, di Praiano, portiere dei nostri Allievi, aveva solo 15 anni e tutta la vita davanti.

Era un ragazzo esemplare, con tanta voglia di crescere e di migliorarsi, ma un destino troppo crudele lo ha strappato a tutti noi. Non riusciamo a trovare le parole per dire altro, non riusciamo ancora a crederci, ma il pensiero va alla famiglia, ed a tutti i suoi cari. Pietro, questo non può essere un addio, ma soltanto un arrivederci. CIAO PIETRO 😢😔 Pietro era una giovane promessa della letteratura, amava la storia di Praiano, nel 2017 vinse il secondo posto ad un concorso letterario a Cetara con il racconto ‘Storie di coralli’ ispirato alle antiche storie praianesi.

