Positano, Costiera amalfitana. Un dopo ferragosto tragico, questo pomeriggio. Un turista canadese di 46 anni è morto, dopo aver avuto un malore in mare; stava nuotando al largo di Laurito verso Praiano, quando all’improvviso si è sentito male. La moglie e le due figlie hanno chiesto aiuto, e a questo punto è intervenuto un gommone dello stabilimento “Da Adolfo”, che lo ha portato velocemente al molo. Qui sono intervenuti i volontari della Croce Rossa che gli hanno praticato la respirazione bocca a bocca, poi il 118 proveniente da Fornillo, col medico. Sul posto il Delegato della Capitaneria di Porto, i Carabinieri, gli agenti della Polizia Municipale che si trovavano a fare i controlli in spiaggia, fondamentali, in quei frangenti, per tenere sotto controllo la situazione e mantenere l’ordine. Intervenuti, poi, anche i ragazzi della Multiservice, ma non c’è stato nulla da fare.

Sul molo anche la figlia e la moglie che , dato l’improvvisa e immane tragedia, si è sentita male, ha perso i sensi e c’è stato, quindi, un momento di grande caos.

Successivamente, poi, sono intervenuti i porter a rimuovere la salma.

A quanto pare, da quanto riportato da taluni, già questa mattina l’uomo si sarebbe sentito male. Pare abbia avvertito dei dolori al petto e al braccio. Nel caso avesse chiamato il 118, già stamattina, si poteva salvare. Ad accompagnare mamma e figlia a Castiglione kione di Ravello le mogli straniere di due marittimi di Positano.

Stiamo sempre nel campo delle ipotesi, ancora non è del tutto chiaro il dramma, ma rimane comunque il dolore e lo sgomento dei familiari a cui tutta la redazione si stringe in questo momento di cordoglio.