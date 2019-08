Tragedia nel mondo del calcio, muore la figlioletta di 9 anni di Luis Enrique

Tragica notizia per Luis Enrique e la sua famiglia. L’ex commissario tecnico della Spagna, che aveva lasciato l’incarico lo scorso 19 giugno per problemi personali, ha perso la figlia Xana. Attraverso il proprio profilo Twitter, l’ex allenatore di Roma e Barcellona ha dato la triste notizia con un lungo messaggio: “Nostra figlia Xana è morta questo pomeriggio all’età di 9 anni dopo aver combattuto per 5 intensi mesi contro un tumore alle ossa.

Tanti i messaggi di cordoglio sui profili social, da parte della Roma. del Barcellone, di tifosi e sportivi.