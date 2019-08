TRAGEDIA DI FERRAGOSTO Incidente stradale ad Agropoli: muore un 18enne Ferito l’amico che guidava l’auto che è sbattuta contro un muro

AGROPOLI – Incidente stradale mortale alle prime luci dell’alba ad Agropoli. A perdere la vita un 18enne, mentre versa in grave condizioni, non è però in pericolo di vita, l’amico. Limpatto mortale è avvenuto lungo via Belvedere dove per cause in corso di accertamento l’auto con a bordo i due ragazzi, residenti a Torchiara, si è schiantata contro un muro.

I soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso del 18enne, mentre l’amico 19enne che conduceva il veicolo è stato trasportato all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Sul posto oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Agropoli, coordinati dal capitano Francesco Manna, che hanno effettuato i primi rilievi del sinistro.

