Traffico in Costiera, ad Atrani ambulanza bloccata dal traffico – VIDEO

Una scena di ordinario disagio sulle strade della Costiera Amalfitana. Come spesso accade sulla Statale 163 ad Atrani, i mezzi di soccorso restano imbottigliati nel traffico, mentre le colonne d’auto sono paralizzate in entrambe le direzioni. Assistiamo inermi all’ennesima scena in cui un’ambulanza, diretta verso Amalfi, non riesce a trovare un varco per proseguire la propria corsa: attimi preziosi per salvare vite umane, sono sottratti a causa del caos che si crea sull’Amalfitana. Ferragosto è vicino e si preannuncia già caldo dal punto di vista della viabilità, senza le agognate disposizioni per il traffico, rinviate alla prossima stagione.

10 metri in un minuto Pubblicato da Angelo Amodeo su Mercoledì 7 agosto 2019