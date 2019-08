Torre del Greco. Treno della Circumvesuviana investe un cane, lunga attesa per i soccorsi. Ora l’animale è in cerca di adozione

Torre del Greco. Questa mattina un treno della Circumvesuviana partito da Napoli e diretto a Sorrento ha investito un cane che in quel momento si trovava sui binari nei pressi della stazione di Leopardi. Il macchinista, resosi conto di quanto accaduto, ha fermato immediatamente il convoglio per prestare i primi soccorsi all’animale mentre venivano allertate le forze dell’ordine. Il cane è stato spostato e messo in sicurezza ed il treno è potuto ripartire. Ma i soccorsi per il povero animale, regolarmente richiesti, sono arrivati con molto ritardo al punto che lo stesso sindaco di Torre del Greco ha sollecitato l’intervento dato che le condizioni dell’animale non erano delle migliori. L’appello è rimbalzato anche attraverso i social e, dopo una lunga attesa, il cane ha ricevuto le cure necessarie e presto tornerà in perfetta salute. Ora, però si cerca qualcuno disposto ad adottarlo.