Texas, sparatoria al centro commerciale: almeno 18 morti, anche molti bambini. Fermato un 21enne. Il video in diretta

in un supermercato di, in Texas . Secondo fonti di polizia citate dall’emittente Ktsm, affiliata della Nbc, sarebbero 18 i morti vittime della sparatoria, tra questi molti bambini. Il numero delle vittime non è stato ancora ufficializzato, e altre fonti riferiscono di 22 morti, tra cui 4 bambini.L’assalto è avvenuto all’interno del Walmart del centro commerciale Cielo Vista Mall, a El Paso. Sono almeno 18 le persone rimaste colpite nella sparatoria all’interno del supermercato Walmart nel centro commerciale di. Una persona è stata fermata (e non tre come dichiarto in un primo momento dal capo gabinetto del sindaco di El Paso, Olivia Zepeta). A confermarlo è stato il portavoce della polizia dello Stato americano Enrique Carillo.

Spratoria in Texas, il video nel centro commerciale. Le grida, i colpi: «Io e mia mamma siamo nascoste sotto i tavoli»

Il sospetto arrestato per la sparatoria in Texas è un giovane bianco di 21 anni, che avrebbe usato un il fucile d’assalto Ak-47. Lo riferiscono alcuni media locali, citando anche alcuni testimoni. Le prime immagini del sospetto arrestato per la sparatoria in Texas, riprese dalle videocamere di sorveglianza e già diffuse da alcuni media, mostrano un giovane bianco di corporatura normale, pantaloni chiari e t-shirt scura, penetrare nel centro commerciale dall’ ingresso di un parcheggio con un fucile puntato e un paio di cuffie alle orecchie, probabilmente per attutire il rumore dei colpi.

Le immagini della sparatoria in tutta la sua drammaticità sono state riprese all’interno del supermercato di El Paso e pubblicate sui social.