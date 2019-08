Terremoto in provincia di Parma: magnitudo 3.9, la scossa avvertita chiaramente dalla popolazione

Una scossa di terremoto, di magnitudo 3.9, è stata registrata ed avvertita distintamente dalla popolazione in provincia di Parma, intorno alle 13.17 di oggi, 13 agosto 2019. Il sisma ha avuto epicentro nei pressi di Borgo Val di Taro e un ipocentrolocalizzato ad appena 7 km di profondità. La magnitudo moderata e la bassa profondità hanno fatto sì che il terremoto fosse avvertito chiaramente dalla popolazione, con molte persone che, spaventate, sono immediatamente uscite in strada. In modo differente, a seconda della distanza e della conformazione del terreno, il sisma è stato avvertito anche a decina di chilometri dall’epicentro, in Toscana e in Liguria. Al momento non ci sono notizie su eventuali danni a cose o persone.