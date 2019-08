Terra di nessuno tra Vietri sul Mare e Cetara dove ci si imbatte in auto e mezzi parcheggiati in divieto di sosta in assenza di controlli da parte della Polizia Municipale. Il parcheggio selvaggio, oltre ad essere passibile di sanzioni pecuniarie fino alla rimozione con carroattrezzi, costituisce un serio pericolo per i motociclisti che possono incorrere in facili incidente stradali, ma anche per i pedoni che sono costretti a transitare sulla carreggiata rischiando di essere travolti dalle auto di passaggio. Diverso il discorso a Maiori, per la precisione ad Erchie, dove i Vigili sono in azione per controllare la zona ed evitare situazioni di pericolo multando chiunque non rispetti il Codice della Strada. Non dimentichiamoci che la sicurezza deve essere sempre la priorità assoluta e che a volte quella che può sembrare una semplice contravvenzione può trasformarsi in pericolo per l’altrui incolumità.

