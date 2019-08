Da Taiwan alla Parigi di Darius Milhaud passando per Villa Fondi.

Piano di Sorrento, Villa Fondi. Ieri , 11 agosto, grazie all’impeccabile direzione artistica del Maestro Paolo Scibilia sulla terrazza di Villa Fondi si sono esibite tre grandi artiste, la pianista di Taiwan Chia – Hui Shen, che ha dato respiro internazionale al concerto, e le pianiste salernitane Anna Squitieri e Daniela Del Vecchio, alunne del Maestro G.C. Cuciniello, vincitrici di borse di studio, concorsi musicali nazionali e internazionali. Il caldo torrido caratteristica dominante di queste sere è sembrato dare tregua a tutti noi quando al piano si è presentata Chia – Hui Shen lasciandoci godere la sua perfomance nelle condizioni migliori di ascolto. L’artista di Taiwan, guai a commettere la gaffe di accostarla alla Cina, come tutti i taiwanesi ho appurato in una breve intervista, tiene a sottolinearne la differenza, Hui Shen dunque alunna del Maestro Roberts (Università di Campbellsvilley , USA ) ci ha proposto il brano “Piano Sonata No.2 in G. minor Op.22″ di Schumann. L’esibizione della giovane pianista asiatica ha messo subito in risalto il suo talento, e quello che un musicista deve avere, come scrive Giovanni Allevi: passione, dedizione e intenzione travolgente. Chia-Hui Shen inoltre ha dimostrato anche notevole talento compositivo quando nel bis ha concesso alla platea l’ascolto di brani di sua composizione come “The Prisoner in The Tower”e “Roaringof Polar Bears”, grazie ai quali del resto ha conquistato i giudizi favorevoli di addetti ai lavori americani e europei. Il Duo Anna Squitieri e Daniela del Vecchio si sono invece esibite in ” Rondo’ in A Major op.107″ di Franz Schubert e nel brano “Adantino Varie’ op. 107” dello stesso compositore tedesco, deliziando l’attento pubblico di Villa Fondi che è stato letteralmente annichilito dalla loro performance di “Le boeuf sur le toit” di Darius Milhaud, un’esecuzione bellissima e coinvolgente, ad un certo punto ci è sembrato naturale chiudere gli occhi per lasciare che le note di Milhaud ci teletrasportassero dal terrazzo di Villa Fondi nel celebre bar parigino dove si svolgono le bizzarre avventure degli eccentrici personaggi inventati da Cocteau, le note sono diventate ballerine danzanti sul Golfo di Sorrento alle nostre spalle. Un plauso va al Maestro Paolo Scibilia che all’ultimo minuto è riuscito a organizzare questo concerto cogliendo al volo l’occasione di avere Chia – Hui Shen in turnée in Italia e di passaggio proprio qui da noi in penisola sorrentina, e la disponibilità del duo salernitano, il Comune di Piano di Sorrento ha fatto il resto mettendo a disposizione la giusta location che meritavano queste talentuose pianiste: una terrazza con affaccio sul Golfo di Sorrento, è impossibile in questi casi , per citare Robert Schumann, non “rimanere fedeli alla gioia” quando la musica classica propostaci è di tale qualità.

Luigi De Rosa