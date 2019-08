Superenalotto, centrato il 6 da record: vinti 209 milioni a Lodi. È caccia al fortunato

Il 6 dei record al Superenalotto è stato centrato dopo oltre un anno. Vinti 209.160.441 euro a Lodi, al bar Marino di via Cavour 46. La sestina vincente è 7, 32, 41, 59, 75, 76. Numero jolly 21. Superstar 11. Il jackpot da 209 milioni è il più alto nella storia del Superenalotto e il più alto di tutte le lotterie mondiali. Il 6 è stato stato realizzato tramite Quick Pick, il sistema che crea casualmente una schedina di gioco dal terminale senza che sia il giocatore a compilarla fisicamente. Costo della giocata vincente di stasera: 2 euro.

Superenalotto, il 6 da 209 milioni centrato con una schedina “casuale”

IL TITOLARE DEL BAR. È diventato una garanzia di Fortuna il bar Marino di via Cavour 46, a Lodi, dove stasera è stato centrato il 6 da 209 milioni al SuperEnalotto. A commentare la vincita è la titolare Marisa, subito corsa al bar da casa appena saputo del colpo milionario. «Si tratta della terza vincita di un certo rilievo nel nostro bar – racconta ad Agipronews – Nel 2017 sempre qui è stato centrato un 5 da 107mila euro, mentre l’anno scorso è arrivato un 5stella da 50mila euro». Per ora, però, nessun indizio sul vincitore. «La schedina vincente era da 2 euro, ma non so chi sia l’autore della giocata, e al momento non so neanche quando è stata convalidata. Ci troviamo al centro di Lodi, ma qui arrivano parecchi avventori da fuori, innanzitutto per il mercato. È incredibile – conclude, mentre alle sue spalle crescono i rumori dei festeggiamenti – ancora non realizziamo. È un momento bellissimo».

L’ultimo 6 risale ad oltre un anno fa, quando – il 23 giugno 2018 – vennero vinti 51,3 milioni di euro attraverso un sistema giocato da 45 giocatori. Il record del jackpot più alto di sempre era di 177,7 milioni di euro, quando la sestina vincente venne centrata il 30 ottobre 2010 con un sistema Bacheca suddiviso in 70 cedole. Tra un primato e l’altro sono passati 3.167 giorni, durante i quali il 6 è stato centrato 28 volte.

Oltre alla combinazione del Superenalotto, a seguire ci sono i numeri delle estrazioni di Lotto e 1eLotto.

LOTTO, LE RUOTE

BARI 69 49 21 34 11

CAGLIARI 76 24 54 86 08

FIRENZE 07 41 20 85 80

GENOVA 76 78 32 13 46

MILANO 11 26 45 69 86

NAPOLI 41 46 62 84 42

PALERMO 72 02 47 73 04

ROMA 08 48 66 62 45

TORINO 33 43 01 72 24

VENEZIA 16 81 77 79 19

NAZIONALE 14 61 73 29 67

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

07 – 32 – 41 – 59 – 75 – 76

numero Jolly 21

numero Superstar 11

SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Punti 6: 1 totalizzano Euro: 209.160.441,54

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 5 totalizzano Euro: 63.109,30

Punti 4: 661 totalizzano Euro: 482,86

Punti 3: 27.938 totalizzano Euro: 34,55

Punti 2: 489.523 totalizzano Euro: 6,13

SUPERSTAR, LE QUOTE

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 5 totalizzano Euro: 48.286,00

Punti 3SS: 195 totalizzano Euro: 3.455,00

Punti 2SS: 3.078 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 23.139 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 53.005 totalizzano Euro: 5,00

10ELOTTO, I NUMERI

02 07 08 11 16 21 24 26 33 41 43 46 48 49 54 69 72 76 78 81

numero Oro: 49

doppio Oro: 69 49