Stromboli, nuova forte eruzione a mezzogiorno, torna la paura sull’isola, preoccupazione anche a Positano

Una nuova forte eruzione si è registrata oggi a mezzogiorno sullo Stromboli, simile a quella del 3 luglio scorso, secondo l’INGV potrebbe essere una replica: il comunicato : Alle 12.17 c’è stata una forte esplosione nella zona sommitale del vulcano con un flusso piroclastico che si è espanso in mare, stiamo ancora analizzando i dati , quindi non è possibile stabilire se sia più o meno forte dell’ultima, al momento non abbiamo segnalazione di danni. Quindi non sono stati registrati finora danni o vittime, ma sull’isola c’è molta paura e caduta di cenere, con i turisti spaventati che si sono rifugiati nella chiesa di San Vincenzo. Attualmente si segnalano degli incendi nella parte superiore del cratere, lungo la Sciara del fuoco, fronte di discesa della lava.

C’è preoccupazione anche a Positano, con la famiglia Ferrara che gestisce un noto albergo sull’isola.

Lo Stromboli è un vulcano di tipo esplosivo, le sue eruzioni sono violente e possono durare da pochi minuti ad alcune ore, è dello stesso tipo del Vesuvio quindi, anche se di potenza inferiore.