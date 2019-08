“STRIPizza”: shopper per l’asporto stabile delle scatole di pizza

Dal 2017 la pizza napoletana è “patrimonio universale dell’umanità” ed Andrea Di Lieto, attento ed esperto personal trainer di Minori, ha ideato un originale shopper per l’asporto stabile e sicuro delle scatole di pizza.

Il riconoscimento ufficiale è dato dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che ha rilasciato l’attestato di “brevetto per modello di utilità” alla “fascia con alloggiamenti per il trasporto sicuro e stabile di cartoni per pizze oltre qualsivoglia cartone di forma quadrata”.

In effetti, commenta il titolare del brevetto, “da tempo, all’uscita delle pizzerie notavo le frenetiche corse dei clienti, con i bollenti contenitori di pizza tra le mani, divincolarsi tra stradine e scalini. Ho visto divertenti acrobazie per prendere le chiavi di casa, rispondere al cellulare o mantenere l’ombrello. Un turista ad Amalfi è scivolato sugli scogli del porto nel tentativo di mangiare la pizza al mare”.

Dall’innato spirito di adattamento al territorio e dalla professionale ricerca dell’equilibrio personale, Andrea ha rinnovato il tradizionale “Di Lieto vivere d’arte” della ceramica della storica famiglia amalfitana in originali design di packaging funzionali all’asporto di prodotti da forno.

Così, a ridotto impatto ambientale, è nata la shopper “STRIPizza” utile a:

lasciare liberi i fori anticondensa; evitare le classiche scottature delle mani; trasportare più contenitori con una sola mano; camminare in sicurezza, telefonare, aprire la macchina, portare l’ombrello, citofonare, aprire la porta di casa, ecc.; consentire ad una sola persona di trasportare anche 8 cartoni di pizza; scoprire uno stile di vita ricco d’arte, storia, cultura e natura.

Con le sorelle Linda e Julia Di Lieto si è costituita la società “Omnia Food Packaging&Marketing” che integra alle innovazioni di packaging soluzioni di marketing, per promuovere la visibilità del brand delle pizzerie associate, la condivisione del benessere psicofisico e la scoperta di suggestivi itinerari della Costiera amalfitana.

Oltre ad agevolare il consumatore, la fascia STRIPizza offre uno spazio pubblicitario per l’intero comparto Ho.Re.Ca. mediante la personalizzazione della stampa con il logo della pizzeria.

Finalmente un innovativo sistema di confezionamento ed asporto, stabile e sicuro, di contenitori porta pizza!