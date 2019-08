Strage di Corinaldo , presi in sei. Creavano caos per rubare catenine. Perquisire chi va in discoteca come a Ibiza forse avrebbe evitato tutto questo. Comunque questi sei sono stati efferati. Sono stati capaci di strappare la catenina dal collo anche a un ragazzo chino sulla rampa dell’uscita 3 per soccorrere chi era caduto nel fossato e stava soffocando, dopo che loro avevano scatenato l’inferno spruzzando peperoncino nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo. Il locale strapieno di giovani, per lo più minorenni, che aspettavano il trapper Sfera Ebbasta. Giravano per locali affollati di ragazzini per scipparli con poca fatica di monili in oro che poi rivendevano a un Compro Oro loro complice per fare la bella vita con abiti firmati, telefonini hi-tech e vacanze, anche se non avevano un lavoro stabile. Arrivava dalla ricca provincia modenese la banda di sei ragazzi, fra i 19 e i 22 anni, che la notte tra il 7 e l’8 dicembre scorso ha provocato una strage (sei morti e 197 feriti) sparando lo spray urticante che ha scatenato una fuga incontrollata.

LA BANDA ITALO-MAGREBINA

A quasi otto mesi dalla tragedia di Corinaldo in cui hanno perso la vita cinque ragazzini e una giovane mamma, la Procura della Repubblica e i carabinieri del Reparto operativo di Ancona sono risaliti alla gang ritenuta colpevole di aver innescato il finimondo alla Lanterna Azzurra inondando il locale con una nuvola di gas. Non c’entra nulla il ragazzo di Senigallia, all’epoca ancora 17enne, indagato della prima ora dopo che tre testimoni lo avevano indicato, pur senza certezze, come presunto spruzzatore. Si tratta invece di una banda italo-magrebina formata da ragazzi della provincia di Modena, tutti arrestati l’altra sera insieme al presunto ricettatore, il titolare di un Compro Oro che trasformava in denaro contante braccialetti e catenine razziati nelle discoteche di mezza Italia.

LE ORDINANZE

I carabinieri del Reparto Operativo hanno eseguito le sette ordinanze di custodia cautelare in carcere chieste dalla Procura e concesse dal gip Carlo Cimini. Per i sei ragazzi modenesi – Ugo Di Puorto, Andrea Cavallari, Moez Akari, Raffaele Mormone, Souhaib Haddada e Badr Amouiyah – si ipotizzano i reati di omicidio preterintenzionale plurimo e lesioni personali per i fatti di Corinaldo, ma anche l’associazione per delinquere finalizzata a commettere furti con strappo e rapine, perché nell’ordinanza gli vengono contestati in tutto 11 colpi commessi fino al 2 giugno scorso. «Siamo andati alla festa e sono morti in 6, se ci pensi fa male», è uno dei brani delle intercettazioni riportati nell’ordinanza. Con loro è stato arrestato, non per i fatti di Corinaldo ma per il ruolo svolto nell’associazione finalizzata alle rapine, anche Andrea Balugani, 65 anni, titolare di un Compro Oro di Castelfranco Emilia. I carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo di Ancona, guidati dai colonnelli Americo Di Pirro e Giuseppe Di Matteo, sono riusciti a individuarli partendo da un’intuizione azzeccata. Il 13 ottobre 2018, neanche due mesi prima della tragedia, due dei ragazzi modenesi arrestatati l’altra sera erano stati fermati dai carabinieri di Fabriano per un controllo stradale ed erano spuntate sette catenine spezzate, rubate poco prima in una discoteca della città della carta. Se l’erano cavata con una denuncia a piede libero, mancando la flagranza del reato, ma da quei due nomi ripescati dalle annotazioni di servizio i detective dell’Arma sono riusciti a tirare il filo d’Arianna che ha portato alla banda. Controllando i movimenti dei due denunciati di Fabriano dalle celle agganciate dai loro telefonini, si è capito che insieme ad altri complici si trovano spesso in discoteche e locali dove ragazzini venivano scippati di braccialetti, collane e orologi.

IL SOPRALLUOGO

La banda è stata tracciata il 31 ottobre proprio a Corinaldo – nessuna rapina, forse un sopralluogo – dove poi i modenesi sono tornati nella tragica notte dell’Immacolata, arrivati su due auto alle 23 e 50, poco prima che – a mezzanotte e 35 – fosse spruzzato lo spray. Lo provano la scia dei loro telefonini, ma anche i tracciati lasciati dai dispositivi del telepass e del gps installato a fini assicurativi. Se ne sono andati all’una e 10, riprendendo l’A14 verso nord, dopo aver scippato sei ragazzi di collanine e braccialetti.

Ma c’è anche una prova del Dna che porta alla banda. L’hanno scovata gli specialisti del Ris di Roma sulla bomboletta di spray al peperoncino di tipo Diva trovata vicino all’uscita 3 della Lanterna, quella dove centinaia di persone si ammassarono causando il cedimento delle ringhiere e la calca mortale. Proprio lì era rimasta la massima concentrazione di capsaicina, principio attivo del peperoncino. Non c’erano impronte, sulla bomboletta, ma sul pulsante era rimasta una stilla di sudore da cui i Ris hanno estratto il Dna. Confrontando il profilo genetico con la banca dati del carcere romano di Rebibbia hanno trovato il profilo genetico di uno dei sei della banda, Ugo Di Puorto. Per la Procura è lui quello che ha spruzzato lo spray.

Lorenzo Sconocchini